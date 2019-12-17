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'Kurtuluş savaşı veriyoruz'

'Kurtuluş savaşı veriyoruz'

Dalgakıran: “Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik. Boynunu kuzu kozu eğecek bir yönetim değiliz” diye konuştu.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, basın mensuplarıyla buluştu, şu mesajları verdi: “Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldık. Hem mali hem de organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık. Biliyorduk. Biz de bu ağır görevi aldık. Emin olun başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Ne başkan ne diğer yöneticiler şirketlerine gidemiyor. Geçen gün adamın tansiyonunu ölçüyorduk.

SİSTEM KURMAYA KARARLIYIZ

Darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik. Bir daha bu duruma düşülmemesini sağlamayacak tedbirleri en iyi şekilde almak istiyoruz. Kitleler olumsuz şeyler duymak istemiyor olabilirler ama biz gerçeği söyleyeceğiz. Beşiktaş’ta sistem kurmaya kararlıyız. Boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim kurulu değiliz.


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