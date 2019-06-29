ÖZEL HABER | KENAN KARCI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koltuğa oturmasının üzerinden 1 ay geçmeden çıkartılan ve UEFA’ya söz verildiği gibi yetiştirilen talimattan dolayı mutluydu. Uzun süredir üzerinde çalışılan ve resmiyet kazanan yönetmelik hakkında Özdemir, AKŞAM Gazetesi’ne görüşlerini şöyle açıkladı: Yoğun bir dönem oldu. Yorulduk ama buna değdi. Allah hayırlısını versin. İyi olacak inşallah.

TEMİNAT YOK, İYİ NİYET VAR

Artık top Riva’da, UEFA’da falan değil. Biz kulüplerimiz için burada varız. Onların ileriyi görmesi için varız. Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak inşallah. Devrim niteliğinde bir karar oldu. İnşallah sistem çalışır, bütün kulüplerin maddi durumu iyi olur ve Türk futbolu kurtulur. İnşallah disiplinli bir şekilde uygulayacağız. Artık kulüplerin ceza alma riski yok demek çok iddialı olur. Bir teminat olayı yok. Ama yola çıkışımızda niyetimiz ve görüşmelerimiz bu yöndeydi. İnşallah kulüplerimiz ceza almayacak.