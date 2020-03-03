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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 14:30
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  • 03 Mart 2020 Salı 14:36

Kupada derbi heyecanı! Antalyaspor - Alanyaspor

Kupada derbi heyecanı! Antalyaspor - Alanyaspor

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, rövanş öncesi avantajlı skor elde edip finale çıkan taraf olmak istiyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak yarı final ilk maçında futbolseverler, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.

Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan, kupa ve lig maçlarında birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.

MURAT SÜĞLÜN: "İKİ KARDEŞ TAKIM KARŞILAŞACAK"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir başka Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ile kendi sahalarında oynayacakları ilk maçta, skor avantajıyla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

"Antalya'nın iki kardeş takımı Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek." ifadesini kullanan Süğlün, "Dostça bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım ilk maçta özellikle iyi netice, skor alan taraf biz oluruz. Sonuçta iki maçlı bir yarı final. Bu maçın iyi geçeceğini umuyorum. Hak eden, iyi mücadele eden kazansın. Centilmence ve iyi futbol sergileneceğine eminim." diye konuştu.

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