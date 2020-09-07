Kumpas davasının iki sanığı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Konuyla ilgili Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
“Fenerbahçemize kurulan Kumpas Davası’nda haklarında adli kontrol tedbirleri ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen emniyet eski mensuplarından olup yargılama sırasında tahliye edilen İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı illegal yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 Eylül Cumartesi sabah 07.45'te yakalandı.
Bu gelişme üzerine Kulübümüz, Kumpas Davası’nın tahliye edilen sanıklarından İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı hakkında, sanıkların kaçma şüphesini fiilen gerçekleştirdikleri gerekçesiyle mahkemeden tutuklanmaları talebinde bulunmuştur.
6'sı tutuklu olmak üzere 107 sanığın yargılandığı Kumpas Davası'nın görülmesine 9-20 Kasım 2020 tarihlerinde devam edilecek. Duruşmalar, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak.”
TUTUKLANDILAR
Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan İbrahim Emre ve Ramazan Haktan Helvacı gözaltına alınarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. İfadeleri alınan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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