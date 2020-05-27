"Küme düşmeme kararı" iptal

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Trabzonspor'dan 4 yıllık anlaşma Son dakika: Trabzonspor'dan 4 yıllık anlaşma TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

Beşiktş'ta zorunlu ayrılık Beşiktş'ta zorunlu ayrılık Gelecek sezon takım bütçesini aşağılara çekmeye hazırlanan Beşiktaş'ta takımın en çok kazanan ismi konumunda olan Domagoj Vida'nın satışına zorunlu yeşik ışık yakıldı.

Mert Hakan, Aslan'ın ağzında ama... F.Bahçe gözünü kararttı! Mert Hakan, Aslan'ın ağzında ama... F.Bahçe gözünü kararttı! Ezeli rakipler transferde de birbirlerine girdi... Fenerbahçe, Galatasarayla prensipte anlaşan DG Sivasspor'un flaş futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı kapabilmek için adeta kesenin ağzını açtı.

FC Barcelona da takip ediyordu: Eski Aslan, Trabzonspor'a gidiyor FC Barcelona da takip ediyordu: Eski Aslan, Trabzonspor'a gidiyor Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddettiği için kadro dışı bırakılan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç yetenek Mustafa Kapı, Trabzonspor ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.

100 milyonluk ayrılık! 100 milyonluk ayrılık! Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.