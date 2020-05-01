Ankaragücü Başkanı Mert: “Görüştüğüm başkanlar arasında en az 6-7'si küme düşmemeyi destekliyor. 12 Haziran'da başlasak da maçlar %100 seyircisiz olacak.”

AKŞAM

Ankaragücü Başkanı Başkanı Fatih Mert görüştüğü kulüp başkanlarından çoğunun “Küme düşme olmasın” görüşünü desteklediğini söyledi. Fatih Mert ayrıca şu bilgileri verdi: “Birçok kulüp başkanı bu fikri destekliyor. Bire bir görüştüğüm başkanlar arasında bu fikri savunan en az 6-7 kulüp başkanı var. 12 Haziran’da yeniden başlamayı planlıyoruz. (Maçların tek şehirde oynanma ihtimali) Zaten lig oynanırsa yüzde yüz seyircisiz olacak. Hatta önümüzdeki sezon bile büyük oranda seyircisiz oynanacak. Bu yüzden bir şehre gidip 1 buçuk-2 ay orada kalmak hiç de mantıklı gelmiyor. Yayıncı kuruluştan bize bir ödeme de yapılmadı. Zaten yapılsa da kulübe para girmiyor, gelirlerimiz temlikli. Sonuçta kulübün borcundan düşüyordu. Şu anda bu gelirimiz de yok. Yüksek ücret alan futbolculardan mutlaka indirim talep edeceğiz.”