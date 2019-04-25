Küme düşmesi kesinleşen takımların yıldızlarına hücum

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig ve Avrupa’da gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlanırken, bazı kulüplerin kendi liglerinde artık kümeye düşmesi kesinleşen takımların futbolcularına teklif götürmeleri dikkatlerden kaçmıyor.

SÜPER LİG DEVLERİ İNGİLTERE'YE BAKIYOR

Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayan ve önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle 2.ligde mücadele edecek olan takımların yıldız oyuncuları tek tek analiz edilirken Almanya’dan Hannover, İspanya’dan Vallecano, İtalya’dan Chievo ve İngiltere’den Fulham kulüplerinin kadro yapıları mercek altına alındı. BundesLiga’nın bazı köklü ekipleri Hannover’de oynayan Walace, Anton ve Weydant için zemin yoklarken, Süper Lig’de mücadele eden üç büyüklerin yönünü Fulham’a çevirdiği ve Babel ile Schürrle için girişimlere başladığı öğrenildi.

İşte Avrupa’da kümeye düşmesi artık kesinleşmiş olan takımlardan alınabilecek tecrübeli futbolcular:

Hannover: Walace – Anton – Weydant

Fulham: Babel – Schürrle

Guingamp: Coco – Rebocho

Chievo: Stepinski

Vallecano: Advincula – Amat