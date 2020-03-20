Kulüplerde sözleşme telaşı başladı! Şimdi ne olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta futbol, voleybol ve basketbol olmak üzere spor müsabakalarına koronavirüs nedeniyle ara verilmesi kararını aldı. Bu kararın ardından kulüplerde, oyuncuların sözleşmelerinin sona erme günlerinin yaklaşmasıyla telaş başladı.
Çoğu ligde sezon sonuna gelinmesi ve oyuncuların sözleşmelerinin son gününe yaklaşması kulüpleri telaşlandırdı.
Voleybol Kadınlar Ligi'nde Sultanlar Ligi Yükselme Yarı Final maçları tamamlandı. 24 Mart'ta başlayacak final maçları da ertelendi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çarşamba gününe kadar bu konuda açıklama yapması beklenirken, kulüpler de oyuncuların sözleşmesi nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, hem dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hem de bu salgın sebebiyle liglerin ertelenmesine ilişkin düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu aracılığıyla paylaştı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Ligdeki müsabakalar durduruldu, kulüplerde sözleşme telaşı başladı
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.
2017'den beri Galatasaray'da oynayan ve sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Mariano ayrılık sinyali verdi!
Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Siyah-Beyazlı ekip tüm takımı testten geçirmişti. Yapılan testler sonucu Juventus'ta başka bir futbolcuda koronavirüse rastlanmazken milli futbolcumuz Merih Demiral için de müjdeli haber gelmiş oldu.
TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.