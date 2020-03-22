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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 12:10
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  • 22 Mart 2020 Pazar 12:10

Kulüpler Birliği'nden Özhan Canaydın paylaşımı

Kulüpler Birliği'nden Özhan Canaydın paylaşımı

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Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray'ın ve vakfın eski başkanı merhum Özhan Canaydın'ın vefatının 10. yıl dönümü için mesaj yayımladı.

Kulüpler Birliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk sporunun en centilmen isimlerinden, vakfımızın eski başkanlarından Özhan Canaydın’ın aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerin kullanıldı.

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