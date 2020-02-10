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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:14
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:23

Kulüpler Birliği toplantısı yarın Riva'da gerçekleştirilecek

Kulüpler Birliği toplantısı yarın Riva'da gerçekleştirilecek

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Kulüpler Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonunun daveti üzerine yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00'de başlayacak.

Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak.

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