Kulüpler Birliği toplantısı yarın Riva'da gerçekleştirilecek

Türk futbolunda gündemdeki konuların görüşüleceği toplantı, saat 12.00'de başlayacak.
Toplantıya kulüp başkanları ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek katılacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.
Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.
BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
Kevin-Prince Boateng, ilk maçındaki performansıyla Beşiktaş camiasını kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Gaziantep maçında gol atarak farklı galibiyette pay sahibi olan Ganalı yıldız için 'O da Mario Gomez gibi burada yeniden doğacak' değerlendirmesinde bulundular.
Geçtiğimiz sezon ligin 32.haftasında oynanan Ç.Rizespor–Galatasaray maçında ayağı kırılan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’nın dönüşü muhteşem oldu.