Kulüpler Birliği toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında dün Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında liglere erteleme kararı çıkmıştı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bugün toplantı yapacaklarını duyurmuştu. Saat 13:00te Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunun ofisinde gerçekleşmesi planlanan toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün saat 13'te Kulüpler Birliği'nin Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilme kararı alınmıştır. Hiçbir kulüp başkanı, fiziksel bir katılım gerçekleştirmeyecektir."
‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...
Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.
Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.
Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Galatasaray ocak ayı transfer döneminde Monaco'dan 6 aylığına kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da kiralamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun transferleri için önceliği Nijeryalı yıldıza verdi.
Çin'den ayrılmak isteyen Anderson Talisca, eski takıma Beşiktaş'a dönmeye dünden razı. Brezilyalı yıldız, menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlı yönetime mesaj göndererek yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.
Son Devler Ligi şampiyonu Liverpool, Uğurcan Çakır'ı yakından takip ediyor. Kırmızılar'a yakın kaynaklar da Ada devinin, 23 yaşındaki kaleciyi transfer etmekte ısrarcı olduğunu belirtiyor.