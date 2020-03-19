Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil kararı yorumladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu. Kararın ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, hızlı karar almak adına tüm kulüplerin başkanlarını toplantıya çağıracağını açıkladı.

Liglerde beklenen gelişme yaşandı ve futbol, basketbol, voleybol ve hentbol karşılaşmaları ertelendi. Dünyayı saran korona virüsün ardından Avrupa’daki bütün ligler ertelenmiş, Türkiye’deki ligler ise seyircisiz olarak oynanmaya devam etmişti. Hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA ile yaptığı toplantının ardından liglerin seyircisiz şekilde devam edeceği açıklanmıştı. Ancak bu açıklamanın ardından futbolcular, teknik adamlar ve kulüpler, maçların ertelenmesi için büyük baskı yaparken, federasyon yöneticileri de erteleme kararını gündeme aldı.

DÜNKÜ EŞGÜDÜM TOPLANTISI GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Dün Ankara’da gerçekleşen korona virüs eşgüdüm toplantısını yakından takip eden TFF yönetimi, erteleme kararıyla ilgili bütün değerlendirmelerini yaptı. Dün TFF’nin bazı yönetim kurulu üyeleri, Riva’da gece geç saatlere kadar konuyu görüştü. Liglerin ertelenmesi kararı, bugün Ankara’daki toplantıyla resmiyet kazandı.



Futbol dünyasının bu hafta yaptığı açıklamalar ve çekincelerini dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’yla yapılan toplantıda da bu konuları aktararak erteleme konusunu değerlendirmeye sundu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de, kulüplerin isteğinin erteleme yönünde olduğunu aktardı ve bu görüşler doğrultusunda liglerin ertelenmesi kararı çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, alınan kararın ardından maç planlamasıyla ilgili olarak ivedi bir çalışma gerçekleştirecek.

KULÜPLER TOPLANDI



Bu gelişmelerin ardından Mehmet Sepil alınan kararı yorumladı.

"Alınan karar, tüm kulüpler tarafından desteklediğimiz bir karar. Hızlı bir çalışmaya bu süreci nasıl yürüteceğimiz üzerinden kararlar alacağız. Yarın tüm kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağım."

