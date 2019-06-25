Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7718
  • 6,5788
  • 264.551
  • 95.711
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret

Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret

Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret

2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor'un kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'den düşen ve yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Akhisarspor'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.     

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Yılmaz Büyükaydın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.      

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!

Rus ordusu, Sosna'yı kullanıma almaya karar verdi