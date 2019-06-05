Kruse ve Vedat olmazsa Hollandalı golcü İstanbul'a gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni santrfor için düşündüğü futbolcular arasına tanıdık bir isim eklendi. Sarı-lacivertlilere 2017-18 sezonunda kiralık gelen Vincent Janssen önerildi. Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun düşük maliyetle takıma katılabileceği belirtilirken, yönetim konuyu düşünme kararı aldı. F.Bahçe bir yandan Max Kruse bir yandan Vedat Muriç transferleri için uğraşıyor. Vedat için Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Janssen yedekte tutuluyor.

KRUSE'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Fenerbahçe Vedat konusunda istediği sonucu alamazsa Janssen düşük maliyetle alınabilir. Öte yandan F.Bahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme önerdiği Kruse'nin cevabını gelecek hafta bildireceği öğrenildi.

ELJİF İÇİN KARAR HAFTASI

Fenerbahçe'ye 2017 yazında 240 bin euro yetiştirme bedeliyle katılan Eljif Elmas, 2 sezon sonra transfer rekoru kırarak takımdan ayrılmak üzere... Sarılacivertlilere Avrupa'nın iki devi İnter ve Atletico Madrid'den teklifler ulaştı. Her iki kulübün de 15 milyon euro bonservis önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe, genç yıldızın durumuna bayram sonrası karar verecek.

(Sabah)