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  3. Kruse oynamıyor, Moses kulübede! Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel 11'ler

Kruse oynamıyor, Moses kulübede! Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel 11'ler

Kruse oynamıyor, Moses kulübede! Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE bugün sahasında Konyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da muhtemel 11'leri...

AKŞAM

Bu önemli karşılaşma öncesinde Sarı-Lacivertli takımda sakatlığı devam eden Kruse ile hasta olan Harun Tekin forma giymeyecek. Uzun bir sakatlık döneminin ardından takımla birlikte çalışmalara katılan Victor Moses’in ise kadroda yer alması ancak yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.

SADECE 1 YENiLGi

KONYASPOR ile sahasında 18 kez oynayan Fenerbahçe, sadece 1 mağlubiyet aldı. 16 maçı kazanan Kanarya, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Toplamda ise iki takım arasında oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe’nin 29 galibiyeti bulunuyor. Yenilgi sayısı ise 4. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Deniz, Vedat

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Shengella, Milosevic, Miya

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