Max Kruse Fenerli gibi

AKŞAM

WERDER Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Max Kruse’nin gelecek sezon Bundesliga’da olma ihtimalini zayıf gördüğünü söyledi. Menajeri Fenerbahçe ile görüşmeler yapan Alman golcü hakkında Baumann şu ifadeleri kullandı: Duygularım bana yurt dışına taşınma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Sözleşmesini yenilemedi ve 3 yıl boyunca yeni bir mücadeleye girmek istiyor. E.Frankfurt ve Fenerbahçe ile ilişkilendiriliyor. Ancak henüz serbest değil. 30 Haziran’a kadar sözleşmesi sürüyor. Max kulüp arayışına girerek kaybetti. Bunun saçma olduğunu düşünüyorum.

MiNA GELEBiLiR

YERRY Mina’dan beklediği verimi alamayan Everton, stoper transferi için çalışıyor. everton. vitalfootball.co.uk sitesi, İngiliz ekibinin stopere Diego Llorente transfer etmek için çalıştığını öne sürdü. Bu oyuncunun gelmesi halinde Fenerbahçe ile ismi anılan Yerry Mina’nın satışının da gerçekleşeceği belirtildi.

ROMA NAZLANIYOR

İTALYAN ekibi, Fenerbahçe ile görüşmeler yapan ve anlaşan Kolarov konusunda, “Satmayız” açıklamaları yapmaya başladı. Sky Sport’a konuşan bir Roma yöneticisi, “Kolarov, Türkiye’de değildi. Şu anda tatilde ve Roma ile olan sözleşmesine saygı duymak ve burada kalmak istiyor. Yeni hocamız Fonseca’nın bu konuda bir raporu yok” dedi. Sırp oyuncunun Roma ile sözleşmesi 2020’de sona eriyor.