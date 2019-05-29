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29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:00

Kruse adım adım Fenerbahçe'ye

Kruse adım adım Fenerbahçe'ye

31 yaşındaki Alman golcü Max Kruse, F.Bahçe’nin 2+1 yıllık teklifini değerlendirmeye aldı.

AKŞAM

SON üç yılını Werder Bremen’de geçiren ve kulübünden ayrılma kararı alan Max Kruse’den Fenerbahçe’ye iyi haber geldi!  Almanya’da yayın yapan Bild, yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’in teklifi ni değerlendirmeye aldığını duyurdu! Haberde bir süredir görüşmelerin sürdüğü dile getirilirken Kanarya’nın, bonservisi elinde olan Alman yıldıza 2+1 yıllık teklifte bulunduğu belirtildi.

ERSUN YANAL SICAK BAKIYOR

Bild ayrıca Kruse için “F.Bahçe’nin teklifini değerlendirmeye aldı. İstanbul’a taşınmayı düşünebilir” ifadelerine yer verdi. Ersun Yanal da 31 yaşındaki forvetin alınmasını istiyor.  2013’de bu yana Almanya Milli Takım formasını 14 kez terleten Kruse’nin adı daha önce Liverpool, B.Münih’le anılmıştı. Kruse 36 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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