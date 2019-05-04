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  3. Kritik derbi öncesi çılgın iddia! 20 milyon euro'luk teklif var

Kritik derbi öncesi çılgın iddia! 20 milyon euro'luk teklif var

Kritik derbi öncesi çılgın iddia! 20 milyon euro'luk teklif var

Vida için Hırvat basınından çarpıcı bir iddia geldi. Hırvat stopere gelen tekliflerin 20 milyon Euro’yu bulduğunu yazdı..

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Domagoj Vida için Hırvat basınından çarpıcı bir iddia geldi. Hırvat medyası, sezon sonunda Vida'ya gelen transfer tekliflerinin 20 milyon Euro'yu bulacağını yazdı. Tecrübeli oyuncu için Fulham ve Roma'nın dışında Sevilla, Tottenham, Espanyol ve Wolverhampton gibi takımların sırada olduğıu iddia edildi. Bu sezon 27 Süper Lig maçında görev yapan Vida, 3 gol atarken 1 de asist yaptı..

(Takvim)

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