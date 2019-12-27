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  3. Kralsız kapanış! Beşiktaş-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

Kralsız kapanış! Beşiktaş-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

Kralsız kapanış! Beşiktaş-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

Beşiktaş’ta Burak sakat, G.Birliği’nde Stancu cezalı. İşte iki takımın muhtemel 11’leri.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ bugün ilk yarının son maçında Vodafone Park’ta G.Birliği ile karşılaşıyor. Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle bu önemli müsabakada görev alamayacak. Onun yerine forvette Umut Nayir’in oynaması bekleniyor. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Douglas ve Dorukhan’ın dışında, cezalı olan Lens de bugün forma giyemeyecek. Konuk G.Birliği’nde de şu an ligde krallık yarışında ilk sırada yer alan Bogdan Stancu cezalı. Berat ve Fabricio da cezalılar listesinde. Ahmet, Sio ve Halil İbrahim ise sakatlığı nedeniyle yok.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin, Candeias, Sefa, Mats, Ayite

 


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