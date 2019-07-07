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Kral bağı koparıyor

Kral bağı koparıyor

1 yıl mukavelesi kalan 33 yaşındaki forvet, kariyerinin son dönemini İtalya’da geçirmek istiyor. Bu sebeple hafta içinde Beşiktaş Başkanı’yla bir araya gelerek izin talep edecek.

AKŞAM

BURAK Yılmaz, kendisini isteyen Lecce’ye transferine izin vermesi için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek. İtalyan basını da, tecrübeli golcü için Lecceli yöneticilerin hala Siyah-Beyazlı ekiple temasta olduğunu ve Burak Yılmaz transferinin her an bitebileceğini duyurdu. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken Burak’ın ayrılma isteği sonrasında Lecce’nin işinin kolaylaşacağı vurgulandı. Kral, kariyerini İtalya’da noktalayabilir.

ELDE SADECE GÜVEN KALIYOR

33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’la önümüzdeki sezon sonuna kadar mukavelesi bulunuyor. Şimdi ayrılırsa, Beşiktaş’a para da kazandırmış olacak. Siyah-Beyazlı kulüp içinse bu ayrılık durumunda mutlak suretle transfer gerekecek. Larin’i de kiralayan Kartal’ın elinde o bölgede kullanabileceği tek adam olarak Güven duruyor. Zorlu maratona hazırlanan Beşiktaş’ta Burak’ın ayrılığı sonrasında kaliteli bir forvet takviyesi gerekecek.

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