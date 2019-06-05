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05 Haziran 2019 Çarşamba 09:39 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:39

Kostas'ın Galatasaray kararı belli oldu

Kostas'ın Galatasaray kararı belli oldu

GALATASARAY ile yollarını ayıracağı yönünde haberler çıkan Kostas Mitroglou’nun menajeri Panos Galariotis, golcü futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

Galariotis, Yunan futbolcunun 1 yıllık daha kontratı bulunduğunu hatırlatırken, “Kostas devam edecek. Benim bir şüphem yok. Basında çıkan haberler konusunda bir şey yapamam. Fakat size söyleyebileceğim tek şey devam edecek olmasıdır” dedi.

(Star)

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