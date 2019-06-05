05 Haziran 2019 Çarşamba 09:39 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:39
Kostas'ın Galatasaray kararı belli oldu
GALATASARAY ile yollarını ayıracağı yönünde haberler çıkan Kostas Mitroglou’nun menajeri Panos Galariotis, golcü futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.
Galariotis, Yunan futbolcunun 1 yıllık daha kontratı bulunduğunu hatırlatırken, “Kostas devam edecek. Benim bir şüphem yok. Basında çıkan haberler konusunda bir şey yapamam. Fakat size söyleyebileceğim tek şey devam edecek olmasıdır” dedi.
(Star)