  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:35

Koscielny yoklaması

Koscielny yoklaması

ARSENAL’IN Fransız savunmacısı Laurent Koscielny’ye, Fenerbahçe’den bir ilgi var. İşte Fenerbahçe’nin son transfer haberleri…

AKŞAM

Topçular ile 2020’de sözleşmesi bitecek, aynı zamanda da yedek kalmaktan hoşnut olmayan Koscielny, ayrılma düşüncesinde. Fenerbahçe ise pusuda bekliyor.

OZAN’A 3 MiLYON EURO

İTALYA’DA Serie A’ya çıkan Lecce, F.Bahçe’nin 24 yaşındaki orta sahası Ozan Tufan için 3 milyon euroluk teklif hazırladı. Ozan Tufan’da son kararı Ersun Yanal’ın söyleyeceği bu transfer hikayesi, kamp döneminde netleşecek.

HEDEF KONOPLYANKA

SARI-Lacivertliler, Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka’yı izliyor. Ukrayna Milli Takımı’nda mücadele eden 29 yaşındaki oyuncu, forvet, sol kanat ve on numara oynayabiliyor. Sol ayaklı Konoplyanka, Dnipro’da kendini tanıtmıştı.

REYES’E KOMŞU KANCASI

FENERBAHÇE’NİN sezon başında bedelsiz kadroya kattığı Meksikalı savunmacı Reyes, önümüzdeki sezon Olympiakos’ta forma giyebilir. Sezonun ikinci yarısını Leganes’te kiralık geçiren Reyes’in, Valbuena ile Olympiakos’ta takım arkadaşı olacağı kaydedildi.

ELNENY DE LİSTEDE

ARSENAL’IN Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny, F.Bahçe’nin gündemine geldi. 26 yaşındaki ön libero, bu sezon ligde 8, Avrupa Ligi’nde 7 maçta oynadı, 1 asist yaptı. 2022’ye kadar Arsenal’le sözleşmesi devam Elneny, kiralık gönderileceklerde.

Fatih Portakal´dan İmamoğlu´na sert tepki: Böyle sözler söylemeye hakkı olamaz!

<p>ABD´ye ait savaş gemisi USS Chancellorsville´in, Güney Çin Denizi´nde aniden rota değiştirip, Rus

Dünya Şokta! ABD Ve Rus Gemileri Birbirine Girdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.