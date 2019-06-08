Koscielny yoklaması

AKŞAM

Topçular ile 2020’de sözleşmesi bitecek, aynı zamanda da yedek kalmaktan hoşnut olmayan Koscielny, ayrılma düşüncesinde. Fenerbahçe ise pusuda bekliyor.

OZAN’A 3 MiLYON EURO

İTALYA’DA Serie A’ya çıkan Lecce, F.Bahçe’nin 24 yaşındaki orta sahası Ozan Tufan için 3 milyon euroluk teklif hazırladı. Ozan Tufan’da son kararı Ersun Yanal’ın söyleyeceği bu transfer hikayesi, kamp döneminde netleşecek.

HEDEF KONOPLYANKA

SARI-Lacivertliler, Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka’yı izliyor. Ukrayna Milli Takımı’nda mücadele eden 29 yaşındaki oyuncu, forvet, sol kanat ve on numara oynayabiliyor. Sol ayaklı Konoplyanka, Dnipro’da kendini tanıtmıştı.

REYES’E KOMŞU KANCASI

FENERBAHÇE’NİN sezon başında bedelsiz kadroya kattığı Meksikalı savunmacı Reyes, önümüzdeki sezon Olympiakos’ta forma giyebilir. Sezonun ikinci yarısını Leganes’te kiralık geçiren Reyes’in, Valbuena ile Olympiakos’ta takım arkadaşı olacağı kaydedildi.

ELNENY DE LİSTEDE

ARSENAL’IN Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny, F.Bahçe’nin gündemine geldi. 26 yaşındaki ön libero, bu sezon ligde 8, Avrupa Ligi’nde 7 maçta oynadı, 1 asist yaptı. 2022’ye kadar Arsenal’le sözleşmesi devam Elneny, kiralık gönderileceklerde.