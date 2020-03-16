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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 09:24
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 09:24

Koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro

Koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro

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Koronavirüs sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen İtalya'da kulüplerin yaşadığı maddi kayıp araştırıldı.

İtalyan basını, koronavirüs sebebiyle liglerin Serie A'da tatil olmasının faturasını kulüplere 670 milyon euro olarak tahmin edildiğini duyurdu.

Sky Italia'nın haberinde kulüplerin bu sezon daha az maça çıkması sebebiyle özellikle yayın haklarından almaları gereken gelirlerin düşeceğini ve bunun yanında stat gelirleri de eklendiğide 670 milyon euro'ya yakın bir zararın oluşacağı yazıldı. Sezonun geri kalanı için iptal kararı alındığı takdirde ise bilançonun çok daha yükseleceği ifade ediliyor.

İtalyan yayıncı kuruluşun kulüplere ödediği miktasın ise sezonluk 973 milyon euro ve buna 371 milyon euro'luk yurtdışı yayın hakları ve İtalya Kupası yayın hakları da eklendiğinde 1,370 milyar euro olduğu belirtildi. Sezonun kalan 3'te 1'lik kısmında sadece yayın gelirlerinde kulüplere ödenecek gelirin 425 milyon euro'luk kesinti olacağı da haberin devamında yer aldı.

Yapılan değerlendirmede sezon iptal edilirse, gelirlerine kavuşamayacak olan özellikle düşük bütçeli takımların önümüzdeki sezona katılamama riski yaşayacağı belirtiliyor.

(Sporx)

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