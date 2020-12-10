Koronavirüsü yenen Lewis Hamilton, Abu Dabi'de yarışacak

SPOR GÜNDEMİ

Alper Potuk şoku yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu Alper Potuk şoku yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı öncesi tecrübeli futbolcusu Alper Potuk'u kadro dışı bıraktı. Yönetim, oyuncuyla ilgili teknik heyetin raporuna göre karar verecek.

Neymar ve Mbappe olay anında bakın ne demiş Neymar ve Mbappe olay anında bakın ne demiş UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Türkiye'ye döndü. Turuncu-lacivertli takımın Teknik Direktörü Okan Buruk havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Robinho şokta! 9 yıl hapis cezası onandı Robinho şokta! 9 yıl hapis cezası onandı Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

G.Saray'dan son dakika Falcao açıklaması geldi G.Saray'dan son dakika Falcao açıklaması geldi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.

THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımı ile karşılaşan İstanbul Başakşehir takımı akşam saatlerinde özel uçakla yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel sefer ile İstanbul'a gelen Medipol Başakşehir takımı, uçakta kaptan pilotun "anons" sürpriziyle karşılaştı. Anons, başta Pierre Webo olmak üzere uçakta bulunan tüm kafile tarafından alkışlandı.