Koronavirüsü yenen Lewis Hamilton, Abu Dabi'de yarışacak

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalandığı için sezonun 16. yarışı Sakhir Grand Prix'sinde yerini George Russell'a bırakmak zorunda kalan Hamilton'ın, dün yaptırdığı testin sonucu negatif çıktı.
Hamilton'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmesi önünde bir engel kalmadığı ve 7 şampiyonluğu bulunan sürücünün 11-13 Aralık tarihlerindeki organizasyona katılacağı belirtildi.
Bir yarışlığına Mercedes'in direksiyonuna geçen Russell'ın da takımı Williams'a döneceği ifade edildi.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı öncesi tecrübeli futbolcusu Alper Potuk'u kadro dışı bıraktı. Yönetim, oyuncuyla ilgili teknik heyetin raporuna göre karar verecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Türkiye'ye döndü. Turuncu-lacivertli takımın Teknik Direktörü Okan Buruk havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımı ile karşılaşan İstanbul Başakşehir takımı akşam saatlerinde özel uçakla yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel sefer ile İstanbul'a gelen Medipol Başakşehir takımı, uçakta kaptan pilotun "anons" sürpriziyle karşılaştı. Anons, başta Pierre Webo olmak üzere uçakta bulunan tüm kafile tarafından alkışlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Başakşehir'in, 8 Aralık Salı akşamı Paris Saint Germain ile deplasmanda oynadığı maç, dördüncü Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylemler sebebiyle yarıda kalmış ve ertesi güne ertelenmişti. Dün oynanan müsabakayı 5-1 kaybederek Avrupa'ya veda eden Başakşehir, bugün İstanbul'a döndü. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.