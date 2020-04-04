  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 10:03
  • |
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 10:04

Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe!

Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe!

Paylaş

Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.

Bir kere daha sil baştan kadro hazırlığındaydı Fenerbahçe. Sözleşmesi biten oyuncularla yollar ayrılacak, performansı düşük isimler elden çıkarılacak, takımdaki yıldızlar da astronomik rakamlara satılacaktı. Elde edilen gelirle yeni bir takım kurulacak, ancak para son derece dikkatli harcanacak, kasada nakit kalacaktı. Tabii bütün bunlar Covid-19 kâbusundan önceydi. Futbolu frenleyen korona transfer dengelerini altüst edince, sarı-lacivertlilerin evdeki hesapları da çarşıyı uymadı. Vedat Muriç, Ozan Tufan ve Altay Bayındır’a talepler hâlâ yoğun ancak teklifler düşük.

HEDEFTE GENÇLER VAR

Leicester City aile Crystal Palace, Ozan için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. Fakat masaya konacak paranın 20 milyon avroluk serbest kalma bedelinin yanından bile geçmesi beklenmiyor. 

Muriç için kapışan Lazio ve Napoli’nin de hayal edilen 20 milyon avroluk bedele çıkmayacağı neredeyse kesin. Tek teselli, alınacak oyuncuların da bedellerinin düşmesi olacak. Transfere fazla para ayırmayacak olan Kanarya genç yerli oyunculara ve bonservisi elinde olan Avrupalılara yönelecek.

FALETTE BİLMECESİ

Fenerbahçe’nin devre arasında kiraladığı Simon Falette’i kulübü Eintracht Frankfurt elden çıkarmak istiyor. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmasa da Almanlar cazip bir indirim yaparsa Ginelinin tapusu alınabilir. (Türkiye Gazetesi)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Portekiz basınından müthiş iddia: Benfica, Vlachodimos'u satıp Uğurcan Çakır'ı alacak

title

Eusebio Di Francesco'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

title

Andre Schürrle Beşiktaş'a önerildi

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım
Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım

Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım

Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda

'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın'
'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın'

'Bonservis bile istemiyoruz, yeter ki alın'

Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.

Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki
Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki

Süper Lig'in Afrikalı yıldızlarından ırkçı açıklamaya sert tepki

Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım'
Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım'

Fener'in yeni hocası o mu? 'Türkiye'den teklif aldım'

Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.

Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe!
Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe!

Koronavirüsten Fenerbahçe'ye ağır darbe!

Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.

Dorukhan kaçacak!
Dorukhan kaçacak!

Dorukhan kaçacak!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, “Kulüple yeni sözleşme görüşmelerimiz sonlandı. Yazılı teklif de halen gelmedi” dedi.

Süper Lig devi 2 bekini birden gönderip Nazım Sangare'yi alıyor
Süper Lig devi 2 bekini birden gönderip Nazım Sangare'yi alıyor

Süper Lig devi 2 bekini birden gönderip Nazım Sangare'yi alıyor

Şener Özbayraklı'yla yolları ayırma kararı alan, Mariano'nun ise kontratını yenilemeyecek olan Galatasaray, sağ bek pozisyonu için Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer etmek istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.