Koronavirüslü dünya gibiydi

AKŞAM
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Beşiktaş’ın mali ve idari durumu için çarpıcı benzetmelerde bulundu: “Bizim zaten yeni gelir kaynakları oluşturmak için başka alanları kullanma projelerimiz vardı. Bunları uygulayıp başarabilirsek, diğer kulüplerin gelirleri düşerken bizim de düşecek ama yeni gelir alanlarına doğru gidebiliriz. Kulübün yeni ve farklı gelir kaynaklarına ihtiyacı var. Bu süreçten öncesinde de vardı. Yaşanan koronavirüs pandemisi süreci, planlarımızda herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak. Çünkü biz bu süreci zaten yaşıyorduk. Kongrede aldığımız Beşiktaş, koronavirüs vakasını yaşayan dünya gibiydi bizim için.
MALİYETLER AŞAĞI DÜŞECEK
Dolayısıyla buna göre planlar yaptık. Bizim için çok şey değişmedi. Beşiktaş zaten etkileneceği kadar etkilenmiş. Bu süreçten fazla etkilenmeyeceğiz çünkü bizim için bu durumun daha dibi yok. Dünya futbol piyasasının, dörtte birine düşeceğini düşünüyorum. Futbolda bu kadar yüksek rakamlardan asla bahsedilmez artık. Maliyetler de aşağı düşecek. Her şey aşağı gidecek. Futbol endüstrisinin bütçesi daralacak. Bu kadar büyük paralarla oynanmayacak. Spor ekonomisi çöktü. Kitlesel olan şeylerin bu yıl çöktüğünü görüyoruz.”
DALGAKIRAN’DAN İNCİLER
OYNANMAMIŞ SAYILSIN
Adnan Dalgakıran, “Ligin tescil edilmemesi, bu yılın oynanmamış sayılması gerektiğini düşünüyorum. Kaotik bir durum var. Bu ligler seyircili oynatılacaksa, dünyada koronavirüs tehlikesi bitmiş demektir. Benim görüşüm, oynanmaması ve hiç oynanmamış sayılmasıdır” dedi.
MAAŞLAR DÜŞECEK
Futbolcularla maaş indirimi konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydeden Dalgakıran, şunları söyledi: “UEFA ve TFF’nin koyduğu kurallar gereğince maaşları aşağı çekmek zorundayız. Hepsi bu gerçeklerin farkında ama ne kadar bu gerçeklerle hareket edeceklerini göreceğiz.”
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