Koronavirüse yakalanmıştı, yıldız futbolcu taburcu oldu

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Hamzaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Bir Ibrahimovic yüzünden...' Hamzaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Bir Ibrahimovic yüzünden...' 2014-2015 futbol sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupalarını müzesine götüren Gençlebirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş bir itiraf geldi. Hamzaoğlu, "Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü." dedi. İşte Hamzaoğlu'nun açıklamarı...

Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın gündemindeki Nazım Sangare transferine yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili konuşan Süğlün, “Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın beni bırakacağını düşünmedim Galatasaray'ın beni bırakacağını düşünmedim Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, İspanyol takımına transfer sürecini ve karantina günlerinde neler yaptıklarını anlattı.

3 yıllık anlaşma tamam! Taraftarlar yıllardır bu transferi bekliyordu 3 yıllık anlaşma tamam! Taraftarlar yıllardır bu transferi bekliyordu Bu sezona iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında art arda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda takımın zayıf noktalarına takviyeler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin öncelikli mevkilerinden biri de sol bek idi. Sezon başında Kolarov'u kadrosuna katamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi genç futbolcu kararını verdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi genç futbolcu kararını verdi Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan başarılı futbolcu, Göztepe'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda başkan Mehmet Sepil ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Aykut Kocaman'a Belçika'dan sürpriz teklif Aykut Kocaman'a Belçika'dan sürpriz teklif Son olarak Süper Lig ekibi Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman için flaş iddia! Aktarılan bilgilere göre tecrübeli teknik adama Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp talip oldu. İşta yaşanan o gelişme ve Fenerbahçe detayı...