Koronavirüse rağmen Napoli'den akılalmaz karar!

Koronavirüsün en şiddetli hissedildiği ülkelerin başında gelen İtalya'da Napoli'nin önümüzdeki hafta idmanlara başlaması tartışmalara neden oldu.

İtalyan basını, İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi'nin "Tehlikeli olabilir" açıklamasına rağmen Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in ısrarları ile idmanlara başlamasını aceleci buluyor.

Futbolcular için henüz idman yapmanın sağlıklı olmadığını açıklayan İtalya Futbolcular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, Napoli'nin idman kararının ardından yaptığı açıklamada "Onlar batan Titanic gemisinin üzerinde keman çalmaya devam eden müzisyen gibiler" benzetmesini yapmıştı. (Sporx)