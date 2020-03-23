Koronavirüse rağmen Akhsarspor'da idmanlar başlıyor

SPOR GÜNDEMİ

Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama! Koronavirüs... Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama! Koronavirüs... Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez konuştu. Albayrak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı

Bu lig oynanmamış sayılmalı Bu lig oynanmamış sayılmalı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! 15 milyon Euro... Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! 15 milyon Euro... Galatasaray'ın Belçika ekibi Standard Liege'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İngiliz ekibinin Demokratik Kongolu stoper için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı... Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı... Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

Fenerbahçe yönetiminden radikal karar Fenerbahçe yönetiminden radikal karar Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.