Koronavirüs sebebiyle süresiz izin verilen Karşıyaka'da 4 futbolcu evlerine gitmeyip tesislerde kaldı

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde çalışanlar dahil herkesi süresiz izne çıkarmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Metin, Harun, Battal ve Mustafa Değirmenci tesisten ayrılmadı. Tüm takım izne çıkarken evlerine gitmemeyi seçen futbolcular verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Futbolcuların daha az insanla temas kurarak kendilerini ve çevrelerini riske atmamak için dış temasa kapalı tesiste kalmayı seçtikleri öğrenildi. Karşıyaka’da antrenmanların yeniden başlangıç tarihi belirlenmedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
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