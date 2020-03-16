Koronavirüs salgını sebebiyle kendisini karantina altına alan Cristiano Ronaldo böyle görüntülendi

INTER MAÇI SONRASI GİTMİŞTİ
Cristiano Ronaldo, Serie A’da oynanan Inter maçının ardından bu ayın başında felç geçiren annesini ziyaret etmek üzere özel izinle Portekiz’in Madeira şehrine gitmişti.
İtalya’da koronavirüs salgınının yayılmasının ardından Juventus’a dönmeyeceğini açıklayan yıldız futbolcu, Portekiz’de kendisini karantinaya aldı.
KARANTİNADA GÖRÜNTÜLENDİ
Dış dünya ile ilişiğini kesen ve kendisini evine kapatan 35 yaşındaki yıldız futbolcunun, perdenin arkasından dışarıya baktığı görüntüler ortaya çıktı.
Cristiano Ronaldo daha önce de kardeşiyle evinin terasında görüntülenmişti.
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.
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