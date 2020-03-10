Koronavirüs nedeniyle ligi erken bitirdiler!

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Buz Hokeyi Ligi'nde (DEL) 2019-2020 sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

DEL'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde play-off müsabakalarının oynanmayacak olması nedeniyle 2019-2020 sezonunun şimdiden sonlandırılmak zorunda kalındığı belirtildi.

Bu durumun, birçok eyaletin 1000'den fazla kişinin katıldığı etkinlikleri yasaklamasından kaynaklandığının aktarıldığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın tavsiyeleri üzerine yerel makamların uyguladığı yasağa DEL'in de uyduğu kaydedildi.

Açıklamada, sezon erken bitirildiği için bu yıl Almanya şampiyonunun belirlenmeyeceği ifade edilerek, Avrupa Kupası'nda Almanya'yı play-off karşılaşmaları öncesindeki turu birinci bitiren Red Bull Münih ile Adler Mannheim, Straubing Tigers ve Eisbaeren Berlin'in temsil edeceği belirtildi.

Almanya Buz Hokeyi Ligi'nde yarın play-off maçları yapıldıktan sonra çeyrek final, yarı final ve final serileri oynanması planlanıyordu.