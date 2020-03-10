Koronavirüs nedeniyle ligi erken bitirdiler!

DEL'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde play-off müsabakalarının oynanmayacak olması nedeniyle 2019-2020 sezonunun şimdiden sonlandırılmak zorunda kalındığı belirtildi.
Bu durumun, birçok eyaletin 1000'den fazla kişinin katıldığı etkinlikleri yasaklamasından kaynaklandığının aktarıldığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın tavsiyeleri üzerine yerel makamların uyguladığı yasağa DEL'in de uyduğu kaydedildi.
Açıklamada, sezon erken bitirildiği için bu yıl Almanya şampiyonunun belirlenmeyeceği ifade edilerek, Avrupa Kupası'nda Almanya'yı play-off karşılaşmaları öncesindeki turu birinci bitiren Red Bull Münih ile Adler Mannheim, Straubing Tigers ve Eisbaeren Berlin'in temsil edeceği belirtildi.
Almanya Buz Hokeyi Ligi'nde yarın play-off maçları yapıldıktan sonra çeyrek final, yarı final ve final serileri oynanması planlanıyordu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Yöneticisi Semih Özsoy, açıklamalarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile "Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yı çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir" dedi.
BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Koronavirüsün etkisi sporu da etkilemeye devam ederken, UEFA ile birçok federasyon maçları seyircisiz oynama kararı aldı, bazı ülkelerde ise maçlar ertelendi.
Avrupa'da yayılmaya devam eden Koronavirüs spora darbe vurma devam ediyor... Avusturya Futbol Federasyonu, liglerin 2 hafta durdurulmasına karar verdi.
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.