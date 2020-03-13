Koronavirüs, Alman ekibi Nürnberg'i de vurdu

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri neticesinde en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini duyurdu. Nürnberg’de Fenerbahçe’den kiralık olarak oynayan Michael Frey de bulunuyor.
Dünyanın birçok yerindeki spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen korona virüs, çok sayıda spor insanında da görülmeye başladı. Bu bağlamda Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, futbolculara ve teknik ekibe yapılan virüs testleri sonucunda en az bir kişinin hastalığa yakalandığını, diğer testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey’in de kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı da ifade etti.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.
Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.
İngiltere'de maçlar nisan ayına kadar ertelendi.