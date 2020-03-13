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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 14:17
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  • 13 Mart 2020 Cuma 14:17

Koronavirüs, Alman ekibi Nürnberg'i de vurdu

Koronavirüs, Alman ekibi Nürnberg'i de vurdu

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Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri neticesinde en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini duyurdu.

Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan korona virüs testleri neticesinde en az bir kişide hastalığın tespit edildiğini duyurdu. Nürnberg’de Fenerbahçe’den kiralık olarak oynayan Michael Frey de bulunuyor.

Dünyanın birçok yerindeki spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen korona virüs, çok sayıda spor insanında da görülmeye başladı. Bu bağlamda Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg, futbolculara ve teknik ekibe yapılan virüs testleri sonucunda en az bir kişinin hastalığa yakalandığını, diğer testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığını açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey’in de kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi, yetkililerle iletişime geçildiğini ve gerekli önlemlerin vakit kaybedilmeden alındığı da ifade etti.

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