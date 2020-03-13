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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 21:05
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  • 13 Mart 2020 Cuma 21:08

Koronavirüse yakalanan Arteta'dan ilk mesaj

Koronavirüse yakalanan Arteta'dan ilk mesaj

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

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