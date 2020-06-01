Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son!

AKŞAM Özel Haber | Gürkan ATA
Şampiyonluk yarışında Trabzonspor’un lokomotif oyuncularından biri olan Sosa, uzun süredir yönetimin kendisine yaptığı teklifi kabul etmiyordu. Bordo-Mavililer’in, sezonluk 2.2 milyon euro ücret ve 1+1 yıllık önerisine kayıtsız kalan Sosa’nın menajeri bir türlü gelip, Karadeniz ekibiyle masaya oturmadı. Ancak korona virüs salgınının futbol piyasasındaki fiyatları olumsuz etkilemesi nedeniyle rüzgar tersine döndü. Arjantinli oyuncu ve menajerinin şimdi Karadeniz ekibinin teklifini kabul edip, imza atmaya hazırlandığı bildirildi.
TARAFTAR DA İSTİYOR
Pereira ile imzalanan 1 yıllık anlaşmanın ardından Sosa’nın da takımda kalmak için ailesini ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Arjantinli oyuncunun eşi, ülkesine dönmek ve çocuklarını kendi kültürüne uygun şekilde yetiştirmek niyetinde. Trabzonspor’da özellikle bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Sosa, 24 maçta 6 gol ve 6 asistlik performansla takımın skor gücüne büyük katkıda bulundu. Sosa sadece istatistikleriyle değil, sahadaki hırsı, mücadelesi ve tribüne verdiği enerjiyle de taraftarın kalmasını istediği oyuncular arasında.
Caner Erkİn'in sosyal medyadan yaptığı, tartışmaya yol açan paylaşımın şifresine AKŞAM ulaştı. Beşiktaş Yönetimi'nin uzun süredir kendileriyle ilgilenmemesine içerleyen iki eski F.Bahçeli Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu'yla görüşüp, sözlü olarak anlaşmaya vardı. Caner'in bu paylaşımı Başkan Çebi'ye sitemdi.
Trabzonspor'un 2.2 milyon euro yıllık ücret ve 1+1 yıllık önerisine önce sıcak bakmayan Arjantinli yıldız, koronavirüsün piyasayı düşürmesi nedeniyle imza atmaya razı oldu.
Lazio, Kosovalı golcüyü nasıl kadroya katacağının planını yaptı. İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo'yu satıp, boşluğunu Vedat'la doldurmak istiyor.
Hollanda basını Beşiktaş'ın anlaştığı oyuncuları duyurdu.
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
Galatasaray, Cezayirli yıldızı için Al Nassr'a istediği bedeli iletti. Korona döneminde yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle Sarı-Kırmızılılar, Soso'yu da satış listesine koymuştu. Suudi Arabistan basını, kulüpler arasındaki pazarlığın detaylarını duyurdu.
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.