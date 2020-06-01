Korona tarifesi: Jose Sosa'da mutlu son!

Trabzonspor'un 2.2 milyon euro yıllık ücret ve 1+1 yıllık önerisine önce sıcak bakmayan Arjantinli yıldız, koronavirüsün piyasayı düşürmesi nedeniyle imza atmaya razı oldu.

AKŞAM Özel Haber | Gürkan ATA

Şampiyonluk yarışında Trabzonspor’un lokomotif oyuncularından biri olan Sosa, uzun süredir yönetimin kendisine yaptığı teklifi kabul etmiyordu. Bordo-Mavililer’in, sezonluk 2.2 milyon euro ücret ve 1+1 yıllık önerisine kayıtsız kalan Sosa’nın menajeri bir türlü gelip, Karadeniz ekibiyle masaya oturmadı. Ancak korona virüs salgınının futbol piyasasındaki fiyatları olumsuz etkilemesi nedeniyle rüzgar tersine döndü. Arjantinli oyuncu ve menajerinin şimdi Karadeniz ekibinin teklifini kabul edip, imza atmaya hazırlandığı bildirildi.

TARAFTAR DA İSTİYOR

Pereira ile imzalanan 1 yıllık anlaşmanın ardından Sosa’nın da takımda kalmak için ailesini ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Arjantinli oyuncunun eşi, ülkesine dönmek ve çocuklarını kendi kültürüne uygun şekilde yetiştirmek niyetinde. Trabzonspor’da özellikle bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Sosa, 24 maçta 6 gol ve 6 asistlik performansla takımın skor gücüne büyük katkıda bulundu. Sosa sadece istatistikleriyle değil, sahadaki hırsı, mücadelesi ve tribüne verdiği enerjiyle de taraftarın kalmasını istediği oyuncular arasında.