Korona gölgesinde Avrupa

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında bu akşam sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak.
Maçtan önce Sivas’ta 2 futbolcu ve teknik heyetten iki ismin korona olduğu ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bugün takımla olamayacak.
DG SİVASSPOR-VILLARREAL
SAAT: 20.55
STAT: 4 Eylül
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Duje Strukan
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
Hes Kablo Kayserispor eski başkanlarından Sami Yangın, koronavirüs salgınından ötürü hayatını kaybetti.
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 4-3 kaybettikleri ve 3 gol attığı RB Leipzig maçını değerlendirdi.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 2019-2020 sezonunu 313 bin avro kar ile kapattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansı kalmadı.