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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 08:00
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Korona gölgesinde Avrupa

Korona gölgesinde Avrupa

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AKŞAM

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, bu akşam İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında bu akşam sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak. 

Maçtan önce Sivas’ta 2 futbolcu ve teknik heyetten iki ismin korona olduğu ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bugün takımla olamayacak.

DG SİVASSPOR-VILLARREAL

SAAT: 20.55

STAT: 4 Eylül

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Duje Strukan

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