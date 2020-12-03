Korona gölgesinde Avrupa

AKŞAM

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, bu akşam İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında bu akşam sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak.

Maçtan önce Sivas’ta 2 futbolcu ve teknik heyetten iki ismin korona olduğu ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bugün takımla olamayacak.

DG SİVASSPOR-VILLARREAL

SAAT: 20.55

STAT: 4 Eylül

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Duje Strukan