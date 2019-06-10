Konyaspor'dan İzlanda'nın iddialarına jet yanıt

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşması için gittiği İzlanda'da karşılaştığı kötü muameleyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak İzlanda basını Milli Takım'ın Konya Havaalanı'ndan uçuş yaptığı için İzlanda'da problem yaşadığını yazdı. İzlanda gazetesi Morgunbladid'in iddiasına göre, Konya Havaalanı 'onaysız' olduğu için milliler Leifur Havaalanı'nda ek güvenlik taramasından geçirildi.

Öte yandan İzlanda basınının Konya Havaalanı'nın 'onaysız' olduğu yönündeki iddiasının ardından Konyaspor'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2),Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir." denildi.