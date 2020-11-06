Konyaspor'da 1 pozitif vaka

AA

İttifak Holding Konyaspor, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir futbolcusunun izole edilerek tedavisine başlandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerininde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Kovid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır." denildi.