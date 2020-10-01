Konyaspor sezon başlangıcından memnun

Erkan, hafta sonu oynayacakları Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk haftasını maç yapmadan geçirdiklerinden diğer takımları izleyerek değerlendirdiklerini anlatarak, ikinci hafta Gençlerbirliği maçıyla kendilerini test ettiklerini söyledi.
Gençlerbirliği deplasmanından alınan 1 puanın kendileri için büyük moral olduğunu vurgulayan Erkan, "Arkadaşlarımız Gençlerbirliği maçıyla kendilerini daha iyi tanıma fırsatı buldu. Teknik direktör İsmail Kartal hocamız da kendini ve takımı bu maçla tartmış oldu ve Beşiktaş maçına daha rahat ve moralli bir şekilde hazırlandı. Beşiktaş maçı bizim açımızdan gayet güzel geçti. Konyaspor güzel bir oyun sergiledi. İki haftalık süreçte fiziksel anlamda belki istenen kıvama gelemesek de bu iki haftalık sonucu gayet olumlu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erkan, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından 2 haftalık milli maç arasını "çok iyi" değerlendirmek istediklerine vurgu yaptı.
Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşmalarında hiçbir hakem hatasıyla karşılaşmadıklarını anımsatan Erkan, "Süper Lig'in ilk haftasını maç yapmadan geçtik. İkinci ve üçüncü hafta oynadığımız iki karşılaşmada da hiçbir hakem hatasına maruz kalmadık. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum." diye konuştu.
Hakemlerin de insan olduğunu bu yüzden onların da hata yapabileceklerinin altını çizen Erkan, şunları kaydetti:
"Bu hafta deplasmada karşılaşacağımız Yukatel Denizlispor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Geçmişte Konyaspor'un maçlarında bariz hataları olduğu için Hüseyin hocaya kamuoyunda belli tepkiler var. Biz bu duygulardan arınmış ve gayet rahat bir şekilde maça çıkmasını istiyoruz. İki maçtır karşılaştığımız doğru hakem kararlarının, Yukatel Denizlispor maçında ve sonrasında da sağlıklı bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Hüseyin hocamızın da iyi bir maç yöneterek, adının hatalarla değil güzelliklerle anıldığı bir maç olmasını temenni ediyoruz."
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