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Konyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

Konyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Antalyaspor, 16. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konyaspor, 60. dakikada Riad Bajic ve 75. dakikada Farouk Miya'nın golleriyle öne geçmeyi başardı. Antalyaspor, 84. dakikada Paul Mukairu ile eşitliği sağladı.

Son 8 iç saha maçından 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılan Konyaspor'un evindeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 4 puana, Konyaspor ise 3 puana yükseldi.

Milli aradan sonra Konyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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