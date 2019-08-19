Konyaspor, Galatasaray mesaisine ara vermeden başladı

Süper Lig'in ilk maçında sahasında konuk ettiği MKE Ankagücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor, ikinci hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Oyuna sonradan giren ve süre almayan oyuncular ise koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 6'ya 3 oyun ve dönüşümlü 3 grup halinde oynanan çift kale maçla tamamladı. Tedavisi süren Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
(DHA)
Fenerbahçe, Michael Frey'in satın alma opsiyonuyla birlikte Nürnberg'e kiralandığını açıkladı.
Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Lecce, yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.
Milan tarafından satış listesine konulan Diego Laxalt'ın Fenerbahçe'yi düşünmediği öğrenildi.
Fransa'nın L'Équipe gazetesi Daniel Sturridge'in Trabzonspor ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Mbaye Diagne, bu kez Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktı.
Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın eski başantrenörü David Blatt, PPMS hastalığına yakalandığını açıkladı.
Galatasaray'ın da eski oyuncularından olan Didier Drogba, ülkesinde futbol federasyonuna aday oldu.