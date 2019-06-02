Konyaspor forması giyen Mbaye Diagne taraftarları çıldırttı

Sosyal medyadan sarı kırmızlı taraftarlar, "Diagne, köyüne geri dön", "Diagne kesin satılacaksın" şeklindeki mesajlarla futbolcuya tepkilerini ortaya koydu. Bilindiği gibi Senegalli yıldız şampiyonluk kutlamalarına da katılmamıştı.

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