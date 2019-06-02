02 Haziran 2019 Pazar 11:23 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 11:23
Konyaspor forması giyen Mbaye Diagne taraftarları çıldırttı
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Konyaspor forması giyen Diagne, yayına giren taraftarları çıldırttı.
Yayın sırasında üzerinde Konyaspor'un forması giyen Diagne, yayına giren taraftarları çıldırttı. Tepkileri gören Senegalli futbolcu, yayını kapatmak zorunda kaldı.
Sosyal medyadan sarı kırmızlı taraftarlar, "Diagne, köyüne geri dön", "Diagne kesin satılacaksın" şeklindeki mesajlarla futbolcuya tepkilerini ortaya koydu. Bilindiği gibi Senegalli yıldız şampiyonluk kutlamalarına da katılmamıştı.
(Sabah)