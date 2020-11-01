Konyaspor-Başakşehir | CANLI

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Konyaspor-Başakşehir | İlk 11'ler Konyaspor-Başakşehir | İlk 11'ler Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor konuk ettiği Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ve Avcı az önce açıkladı: Geliyorum Ve Avcı az önce açıkladı: Geliyorum Teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi.

Ozan Tufan'a sürpriz talip! Görüşmelere başlandı Ozan Tufan'a sürpriz talip! Görüşmelere başlandı Yeni sezona iyi başlayan Fenerbahçe'de performansıyla en fazla öne çıkan isimlerin başında Ozan Tufan geliyordu. Başarılı futbolcuya Lyon'un ardından Leicester City'nin de talip oldu belirtildi. İngiltere Premier Lig ekibi, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, oyuncunun serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak güncellemişti.

Ocak ayında transfer edilecek 4 isim ortaya çıktı Ocak ayında transfer edilecek 4 isim ortaya çıktı Yaz ayı transfer döneminde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, devre arasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar; Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'ya parçalıyı giydirmek için girişimlere başladı bile.