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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 15:05
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Konyaspor-Başakşehir | CANLI

Konyaspor-Başakşehir | CANLI

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Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadele 0-0 eşitlikle sürüyor. Karşılaşmanın 3. dakikasında Enzo Crivelli'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. 21. dakikada ise Konyaspor, Skubic'in ayağından penaltı kaçırdı.

İLK 11’LER

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Boli-Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | CANLI

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

4’ Crivelli rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topu sağdaki Aleksic'e gönderdi. Aleksic içeri girip ön direğe doğru pasını çıkardı ve Crivelli gelişine vuruşla topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü. (0-0)

7’ Konyaspor'da Guilherme, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9’ Başakşehir yine etkili geldi ancak İrfan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Visca için ofsayt bayrağı kalktı.

14’ Başakşehir'de sakatlanan Enzo Crivelli yerini Giuliano'ya bıraktı.

21’ Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Alper'in içeri çevirdiği topu ceza alanı içinde kontrol eden Mia, Aleksic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Skubic’in kullandığı penaltı atışını Mert Günok sağına yatarak çıkardı. (0-0)

21’ Konyaspor'da Alper Uludağ, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

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