Konoplyanka için flaş açıklama! 'Onun için en iyi seçenek Türkiye olur'

Schalke 04'te geçtiğimiz sezon yalnızca 21 maçta forma giyebilen ve bu yaz takımdan ayrılacağı konuşulan Yevhen Konoplyanka'nın adı, uzun bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu.

Bundesliga ekibiyle yalnızca bir yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili olarak Ukrayna'da yaşayan FIFA menajeri Alaaddin Güven Memiş'ten konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Ülkede yayım yapan FootBoom adlı internet sitesine konuşan Memiş, Konoplyanka hakkındaki Beşiktaş ve Fenerbahçe iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Konoplyanka iyi bir sezon geçirmedi. Türkiye'ye gitmek onun için iyi bir seçenek olur. Zaten ara transfer döneminde Beşiktaş'a gitme şansı vardı. Ancak transfer, ekonomik nedenlerden ötürü gerçekleşmedi."

"Şu anda da Fenerbahçe kendisiyle gerçekten ilgileniyor. İstanbul kulübü için kadroyu güçlendirmek adına çok iyi bir hamle olur. Ancak bu transferin gerçekleşmeme ihtimali de var. Bu durumda da Konoplyanka için Bundesliga'da kalmak ve iyi bir oyuncu olduğunu yeniden kanıtlamak daha iyi olacaktır."

(Fanatik)