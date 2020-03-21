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aksam.com.tr
  • 21 Mart 2020 Cumartesi 08:00
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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 08:00

Komple fesih

Komple fesih

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İsveç Buz hokeyi takımı Bollnäs Bandy tüm oyuncularla olan sözleşmeleri feshetti.

AKŞAM

Başkan Marcus Nygren bu sert kararını şu şekilde açıkladı: “Böyle bir önlem almak zorunda kalmak inanılmaz derecede üzücü. Ancak başka çıkış yolu görünmüyordu” ifadelerini kullandı.

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