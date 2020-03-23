Komik bir cilve!

Trabzonsporlu Sörloth'un transfer gündemini meşgul etmesi, İngilizler'in dikkatinden kaçmadı.

AKŞAM

Trabzonspor'un Crystal Palace’tan 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, Bordo-Mavili forma altında adeta yeniden doğdu. Footballwhispers sitesi, “Sörloth, Crystal Palace’ta gol atmayı unutmuştu. Şimdi birçok kulübü peşinden koşturuyor. Gerçekten bu durum futbolun komik bir cilvesi. Trabzonspor onun bonservisini alacak ve çok daha fazlasına başkasına satacak. Crystal’ın yapabileceği hiçbir şey yok” yorumunda bulundu.

OBLAK DAHA İYİ

Öte yandan genç kalecisi Uğurcan, twitter’da soruları yanıtladı. Kendisini isteyen Liverpool’un 1. kalecisi Alisson’la ilgili soruya verdiği yanıt ise manidardı. “Alisson mu Jan Oblak mı?” sorusuna Uğurcan, “Oblak” karşılığını verdi. Diğer bazı yanıtları ise söyle: Şampiyonlar Ligi finalinde Messi’nin bana frikik atmasını istemem. En sevdiğim yemek et döner.

