  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • 23 Mart 2020 Pazartesi 09:38

Komik bir cilve!

Komik bir cilve!

Paylaş

Trabzonsporlu Sörloth'un transfer gündemini meşgul etmesi, İngilizler'in dikkatinden kaçmadı.

AKŞAM

Trabzonspor'un Crystal Palace’tan 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Norveçli golcü Sörloth, Bordo-Mavili forma altında adeta yeniden doğdu. Footballwhispers sitesi, “Sörloth, Crystal Palace’ta gol atmayı unutmuştu. Şimdi birçok kulübü peşinden koşturuyor. Gerçekten bu durum futbolun komik bir cilvesi. Trabzonspor onun bonservisini alacak ve çok daha fazlasına başkasına satacak. Crystal’ın yapabileceği hiçbir şey yok” yorumunda bulundu.

OBLAK DAHA İYİ

Öte yandan genç kalecisi Uğurcan, twitter’da soruları yanıtladı. Kendisini isteyen Liverpool’un 1. kalecisi Alisson’la ilgili soruya verdiği yanıt ise manidardı. “Alisson mu Jan Oblak mı?” sorusuna Uğurcan, “Oblak” karşılığını verdi. Diğer bazı yanıtları ise söyle: Şampiyonlar Ligi finalinde Messi’nin bana frikik atmasını istemem. En sevdiğim yemek et döner.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Milli futbolcumuz açıkladı: La Liga ne zaman başlıyor?

title

'Tokyo 2020'de son durum... Akıbeti belli oluyor

title

Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına destek

Beşiktaşlı sporculardan ''evde kal'' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...
Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...

Albayrak ailesine şok! İkisi de pozitif çıktı...

Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber
Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber

Koronavirüse yakalanan ünlü sporcudan kötü haber

Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı

Bu lig oynanmamış sayılmalı
Bu lig oynanmamış sayılmalı

Bu lig oynanmamış sayılmalı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündüz A Spor'da, “Lig oynanmazsa iptal edilir veya olduğu gibi tescil edilir” dedi. Akşam Haber Global'e bağlanıp, “Bana göre oynanmazsa sezon oynanmamış sayılmalı” diye konuştu.

Büyük planın parçası Vedat Muriqi
Büyük planın parçası Vedat Muriqi

Büyük planın parçası Vedat Muriqi

İngiliz basını, yeniden yapılanmaya gidecek Ada temsilcisinde Mourinho'nun listeyi hazırladığını yazdı. Aday isimlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin başarılı forveti…

Fenerbahçe yönetiminden radikal karar
Fenerbahçe yönetiminden radikal karar

Fenerbahçe yönetiminden radikal karar

Fenerbahçe yönetimi, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların ücretinde indirim talep edecek. Ayrıca Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışıyor.

Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı! İmza aşamasına gelindi
Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı! İmza aşamasına gelindi

Lemina'dan Trabzonspor'a transfer kıyağı! İmza aşamasına gelindi

John Obi Mikel'in sürpriz ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'un listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken Kanga'nın Galatasaray'da oynayan vatandaşı Mario Lemina'dan Trabzonspor'la ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Lemina'nın olumlu referansıyla birlikte Bordo-Mavililerin transferi bitirme aşamasına geldiği kaydedildi.

Trezeguet gelmeye gönüllü
Trezeguet gelmeye gönüllü

Trezeguet gelmeye gönüllü

İngiliz basını, Trezeguet'nin, Elneny'le birlikte Beşiktaş forması giymek istediğini yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.