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Kombine bilet fiyatları belli oldu

Kombine bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, 2019-2020 sezonu için Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine biletlerin fiyatı açıklandı.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019-2020 sezonu kombine bilet satışlarına 15 Temmuz'da başlanacağı duyuruldu.

Kombine bilet fiyatlarının, kale arkası tribünler için 150 lira, maraton tribün için 300 lira, VIP tribün için 750 lira ve protokol tribünü için ise 5 bin lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynanacak müsabakaların bilet fiyatlarının, protokol tribünü için 500 lira, VIP tribün için 200 lira, maraton tribün için 100 lira, kale arkası tribün için de 50 lira olacağı aktarıldı.

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