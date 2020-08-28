Kolu kırılan Dani Alves ameliyat edildi

SPOR GÜNDEMİ

Loic Remy 2+1 yıllık imzayı attı Loic Remy 2+1 yıllık imzayı attı Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.

Milli takımımızın aday kadrosu açıklandı Milli takımımızın aday kadrosu açıklandı Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Ağaoğlu, Sörloth'u isteyen takımı ve teklifi ilk kez açıkladı Ağaoğlu, Sörloth'u isteyen takımı ve teklifi ilk kez açıkladı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.

Kendi gitti, derdi bitmedi! Fener'in transferine engel oldu Kendi gitti, derdi bitmedi! Fener'in transferine engel oldu Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.

Orta sahanın yeni aslanı M'Vila Orta sahanın yeni aslanı M'Vila Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.