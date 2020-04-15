Kolombiyalı taraftarlar Arjantin'de mahsur kaldı

Kolombiya'nın Independiente Medellin Futbol Kulübü taraftarları, takımlarının Boca Juniors'la 10 Mart'taki maçını izlemek için geldikleri Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mahsur kaldı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası grup karşılaşmasında takımlarını desteklemek için Buenos Aires'e giden 15 kişilik Kolombiyalı taraftar grubu, Kovid-19'un patlak vermesinin ardından burada karantinaya alındı.
Independiente Medellin Futbol Kulübü taraftarları, Boca Juniors'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın ardından ülkelerine dönmeye çalışsa da Kovid-19 tedbirleri kapsamında Arjantin'in sınırlarını kapatması üzerine sınırı geçemedi.
Taraftarlar, Arjantin'de 20 Mart'ta zorunlu karantina uygulamasının getirilmesinin ardından ise başkentte bir otele yerleştirilerek karantinaya alındı.
Zorunlu karantinanın 2 günde sona ermesi beklenirken, taraftarların Kovid-19 testi negatif çıktı.
- "Bize ne olacağını bilmiyoruz"
Taraftar grubundan Angelo Taborda, karantina günlerini otelin camlarında geçirdiklerini belirterek, "Bize ne olacağını bilmiyoruz. Ülkemize dönebilmemiz için Kolombiyalı yetkililerin yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
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