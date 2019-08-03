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aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:09

Kolombiyalı bilmecesi

Kolombiyalı bilmecesi

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Galatasaray’da haftalardır süren bekleyiş devam edecek gibi duruyor. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, “Sadece G.Saray değil, başkalarının da Falcao’ya ilgisi var. Çok iyi bir teklif gelirse gidebilir” dedi. Falcao ise önce G.Saray taraftarının videosunu beğendi, sonra da Muslera’yı takibe aldı.

AKŞAM

GALATASARAY’IN uzun süredir kadrosuna katmak istediği Falcao’da flaş bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldızla yıllık yaklaşık 5.5 milyon euro net ücret üzerinden anlaşma sağlandığı iddia ediliyordu. Falcao’nun Boğaz manzaralı ve havuzlu bir villa istediği ve yönetimin kabul ettiği de gelen haberler arasındaydı. Ahmet Bulut ve Jorge Mendes, Fransa’da Monaco kulübüyle yapılan görüşmelerde bonservis sorununu çözmek için uğraş verirken İtalya basınından gelen haber gündeme bomba gibi düştü.

ÇiN LiGi’NE GiDEBiLiR

Sky Italia muhabiri Fabrizio Romano, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Romano, Falcao’nun Monaco’da kalacağını söylerken, Ocak ayında Çin Premier Ligi’ne gidebileceğini yazdı. Yaşanan bu gelişmeye rağmen Sarı-Kırmızılı ekip Falcao transferini bitirmek için çaba harcıyor. Ayrıca Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron, Galatasaraylı taraftarların Come to Galatasaray mesajlarını beğenmesi dikkatleri çekiyor. Ayrıca sosyal medyada kenetlenen Sarı-Kırmızılılar, ilginç bir eylemde de bulundu.

COME TO MONACO DİAZ!

Monaco Kulübü’nün transfer etmek istediği Real Madridli Mariano Diaz için G.Saray taraftarları devreye girdi! Genç forvetin sosyal medya hesaplarına akın eden Sarı-Kırmızılılar, fotoğraflarının altına “Come to Monaco!” yazdı. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, “Sadece G.Saray değil, başka kulüpler de Falcao’yla ilgileniyor. Özel bir teklif gelmediği sürece ayrılmayacak” dedi. Kolombiyalı forvet ise önce G.Saray taraftarlarının kendisiyle ilgili yaptığı bir videoyu beğendi, sonra da Muslera’yı takibe aldı.

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Bekleyiş sürüyor! Falcao için kritik açıklama

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Galatasaray’da haftalardır süren bekleyiş devam edecek gibi duruyor. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, “Sadece G.Saray değil, başkalarının da Falcao’ya ilgisi var. Çok iyi bir teklif gelirse gidebilir” dedi. Falcao ise önce G.Saray taraftarının videosunu beğendi, sonra da Muslera’yı takibe aldı.

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